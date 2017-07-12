«دبي لمسرح الشباب» يختتم ورشة مسرحية

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ورشة العمل الثانية من ورش برنامج دبي لمسرح الشباب الذي ينظم بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، بغرض اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة في مجال الفنون الأدائية في الدولة، إضافة إلى كتاب النصوص والممثلين والفنيين والخبراء في مجال الأزياء والإضاءة والمكياج.

أقيمت الورشة من 10 إلى 12 يوليو الجاري، في مدينة دبي للإنتاج بدعم من مدينة دبي للاستوديوهات، وأشرفت عليها البروفيسورة لين دارنلي، وركزت على الطرق الصحيحة للنطق والتنفس في أثناء العروض والاحتفالات. وتنظم الهيئة ضمن البرنامج ورشة «الأزياء المسرحية» من 16 إلى 23 من الشهر، في مكتبة دبي العامة فرع الطوار، وتشرف عليها الدكتورة ليلى مغربي، وتهدف إلى تثقيف المشاركين حول المواضيع النظرية والعملية المتعلقة بالأزياء المسرحية.

ويهدف برنامج دبي لمسرح الشباب في هذا العام إلى تطوير مهارات المواهب من خلال ورش العمل الأكاديمية التي يقدمها خبراء المسرح، وذلك لتحقيق التميز في مختلف الفنون المسرحية.