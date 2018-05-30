باكستان والهند تلتزمان وقف النار في كشمير

إسلام أباد (أ ف ب)

اتفق جيشا باكستان والهند على الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه، بعدما بلغ العنف بين البلدين الخصمين المسلحين نووياً أعلى نسبة منذ 15 عاماً في المنطقة المضطربة. وقتل العشرات في اشتباكات وقعت في الأشهر الأخيرة عند خط السيطرة، وهي نقطة التماس في منطقة الهملايا، ما أثار مخاوف السكان. وهذا الشهر، أسفر قصف وإطلاق النار عند الحدود الفاصلة بين كشمير التي تسيطر عليها الهند وولاية البنجاب الباكستانية عن مقتل 16 شخصاً وفرار 80 ألفاً في الجانب الهندي من منازلهم. لكن الجيش الباكستاني أفاد في وقت متأخر أمس الأول، أن الطرفين تعهدا احترام الشروط التي وضعت في اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوقيع عليه عام 2003. وأفاد الجانب الباكستاني في بيان أن الجيشين «اتفقا على التطبيق الكامل لتفاهم وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 2003 بحرفيته وروحه فورا». وكشمير مقسمة بين الجانبين منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة، وخاضا حربين في هذا السياق.

وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.