أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل سجن إيفين

واشنطن (وكالات، مواقع اخبارية)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ستة إيرانيين، وثلاثة كيانات مقرها إيران، منها سجن إيفين في طهران. وتستهدف أيضاً العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة.

إلى ذلك، ذكر تقرير خاص لموقع «رويداد 24» الإيراني أن وضع الاقتصاد الإيراني يمر بحالة انهيار كامل، كما أن الفجوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تزداد بشكل فاحش، فضلاً عن ازدياد معدلات المجاعة وموجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر التقرير أن «الاقتصاد السيئ في البلاد يتدهور نتيجة تقلبات في أسعار الصرف للعملة الوطنية، الريال، والفساد المالي والعقوبات، وغيرها من الأمور التي زادت الضغوط بشدة على الناس». لكن الرئيس حسن روحاني، بحسب التقرير، ما زال متفائلاً، ويعتقد أن التضخم قد انخفض، وأن فرص العمل قد أنشئت، واستقر وضع السوق.

غير أن خبراء الاقتصاد ينتقدون روحاني بشدة لتفاؤله، ويرون بأن سياسات الحكومة النيوليبرالية قد سببت المشاكل الاقتصادية للبلاد.