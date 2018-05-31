برلمان العراق يتجه لإعادة فرز مراكز الاقتراع

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
استمرت تداعيات الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت قبل نحو 3 أسابيع، في التصاعد، حيث استأنف مجلس النواب العراقي أمس، جلسته الاستثنائية المخصصة لمناقشة قراراته الأخيرة بشأن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في 4 محافظات، وإعادة العد والفرز اليدوي لـ10٪ من محطات الاقتراع، منهياً القراءة الأولى لقانون تعديل ثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، ليتسنى للبرلمان إلزام المفوضية العليا المستقلة بالعد والفرز اليدوي بنسبة معينة، على أن تستأنف الجلسة بعد غد السبت. وأمهل مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قرار البرلمان بشأن إلغاء جزء من نتائج الانتخابات، مؤكداً العمل على تحويل القرار إلى صيغة مقترح قانون والمضي للتصويت عليه في جلسة مقبلة في حال عدم تجاوب المفوضية، ما يجعله ملزماً لها. ويتضمن التعديل المعروض أمام المجلس، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.
وقال أوغلو إن «النصاب القانوني للجلسة التي تم التصويت فيها على الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، كان كاملاً وهناك تواقيع كاملة للحاضرين بالجلسة، داعياً من يشكك بالنصاب إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية. وأضاف المقرر أن الغاية من القرار كانت «تصحيح أخطاء وفاجعة أضرت بالعملية الديمقراطية وصوت عليه نواب ليسوا من الخاسرين فقط، بل هناك 7 نواب من الفائزين وآخرون ممن لم يترشحوا للانتخابات».
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كما كشف مصدر برلماني آخر، أن اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على انتداب قضاة للعد والفرز اليدوي بدل مفوضي اللجنة العليا المستقلة، مبيناً أن ذلك سيتضمن تعديل قانون الانتخابات. وأبلغ المصدر موقع «السومرية نيوز»، بأن «اللجنة القانونية اتفقت خلال اجتماع عقدته الأربعاء بشأن تعديل قانون الانتخابات، على انتداب قضاة للاشراف على إجراء العد والفرز اليدوي بدل من المفوضين في مفوضية الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق سيتضمن تعديل قانون الانتخابات.. وسيتم عرضه خلال الجلسة الاستثنائية المقررة السبت».
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بالتوازي، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، عن رصد «عمليات تزوير وترهيب» من مجاميع مسلحة في الانتخابات العراقية التشريعية الأخيرة. وقال كوبيتش في إحاطة لمجلس الأمن حول العراق: «اتسمت الانتخابات بانخفاض إقبال الناخبين، والقرار الذي اتخذه أكثر من نصف السكان المصوتين بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي، يبعث بإشارة قوية إلى ممثليهم لكي يرقوا إلى مستوى توقعات الشعب». وتابع «بعد إعلان النتائج الأولية، أيد العديد من القادة السياسيين علناً العملية الانتخابية، إلا ان بمناطق أخرى بخاصة كركوك برزت شكاوى تطالب بالعد اليدوي للنتائج وبخاصة من طرف العرب والتركمان». وأضاف كوبيتش َ«نحث مفوضية الانتخابات على الفصل في جميع الطعون على النحو المناسب وفي الوقت المناسب، فإن مرحلة ما بعد الانتخابات تمثل وقتاً حاسماً لكي تعمل الحكومة الجديدة في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها».
وفي تطور آخر، بحث مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» الفائز بالمركز الأول في الانتخابات، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات في العراق، وكشف عن رؤيته لشكل الحكومة المقبلة، مؤكداً على «وطنيتها وأبويّتها وأن تكون راعية لحقوق جميع المكونات والأقليات بجميع انتماءاتهم ومستظلة بالخيمة الوطنية الواسعة». واختتم الصدر أمس، زيارته للكويت التي جاءت بدعوة رسمية، فيما أكد بيان من مكتبه أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو «تحسين العلاقات الثنائية، إنشاء علاقات متوازنة مع الجميع، والارتكاز على العلاقات مع دول الخليج العربي»، مبيناً أن «هذا الهدف سيتحقق مع تشكيل حكومة قوية تتبنى كتلة سائرون».