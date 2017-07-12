الذهب يرتفع وسط ترقب

لندن (رويترز)

عاود الذهب الصعود صوب 1220 دولاراً للأوقية أمس، مع استمرار تعافيه من أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي سجله الشهر الجاري.

واتسمت حركة التداول بالضعف قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» جانيت يلين في وقت لاحق أمس، والتي قد تفصح عن كيفية تعامل المجلس مع التضخم.

وزاد الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1218.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش في حين زاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 3.40 دولار إلى 1218.10 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4% إلى 15.84 دولار بعد أن سجلت أقل مستوى منذ أبريل العام الماضي عند 14.86 دولار يوم الجمعة. وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 856.50 دولار للأوقية والبلاتين 0.3% إلى 903.45 دولار.