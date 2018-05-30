التحالف يدك مواقع «داعش» شرق دير الزور

عواصم (وكالات)

دكت ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف الدولي، مواقع عدة لتنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة هجين في جيب محدود على الضفة الشرقية من الفرات بريف دير الزور الشرقي. بينما أكد ناشطون أن مسلحي الجماعة الإرهابية شنوا هجوماً على موقع لقوات النظام السوري المتمركزة في محيط منطقة حميمة على الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور بريف حمص الشمالي الشرقي، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. بالتوازي، تناقلت مصادر سورية معارضة أنباء عن هجوم شنه التنظيم المتطرف على موقع تابع للجيش النظامي في بادية صبيخان التابعة لريف ديرالزور الشرقي. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الإرهابي بدأ الهجوم بتفجير عربة مفخخة، لتدور بعدها اشتباكات دامت لثلاث ساعات تقريباً مع وحدات الجيش النظامي، قبل أن ينسحب مسلحو التنظيم عقب وصول تعزيزات للجيش إلى المنطقة. وبحسب المصادر، ‏فإن قوات الجيش الحكومي في بادية البوليل شرق ديرالزور، تعرضت أيضاً لقصف بقذائف الهاون، من قبل عناصر «داعش». ويتمركز «داعش» في جيوب محدودة بالبادية السورية الممتدة على ريفي حمص ودير الزور، ويشن المتشددون هجمات متكررة ضد مواقع النظام في المحافظتين.