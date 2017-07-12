«اتصالات ديجيتال» تطلق «واي فاي» في مركبات النقل

أبوظبي (الاتحاد)

توفر «اتصالات ديجيتال» لعملائها في قطاع الأعمال من توفير إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» على متن المركبات التي تشغلها، وذلك من خلال إطلاق خدمة «M2M In-vehicle WiFi». وتمكّن الخدمة الجديدة شركات النقل من توفير إنترنت «واي فاي» عالي السرعة على متن مركباتها مع ضمان أفضل مستويات الأمان والموثوقية بالاعتماد على تقنية الاتصال الآلي بين الأجهزة «M2M».

ويشهد قطاع الاتصالات اليوم طلباً متنامياً من قبل المستخدمين على توفير اتصال دائم وعالي السرعة بشبكة الإنترنت «واي فاي» في المنازل والمكاتب والمناطق العامة. كما تتجه شركات النقل اليوم لتوفير اتصال إنترنت «واي فاي» لجميع الركاب لتمكينهم من استثمار وقتهم بشكل أفضل أثناء التنقل، بما في ذلك الطلاب. ومن شأن إطلاق «اتصالات ديجيتال» لخدمة «M2M In-vehicle WiFi» أن يلبي الطلب المتنامي بين الشركات لتمكينها من توفير إنترنت «واي فاي» عالي السرعة للركاب كافة.

وتعمل خدمة «M2M In-vehicle WiFi» على استخدام بوابة إنترنت «واي فاي» خاصة بالمركبات ومتوافقة مع البروتوكولات اللازمة لجعل الخدمة مطابقة لمعايير توفير خدمة الإنترنت (PIAP) الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات. وبالتالي، تمكّن «اتصالات ديجيتال» عملاءها في قطاع الأعمال من أن يصبحوا موفري خدمات إنترنت (PIAP) وأن يقدموا إنترنت «واي فاي» للمستخدمين. وتمكّن الخدمة الجديدة العملاء في قطاع الأعمال من الاطّلاع الفوري على حجم استهلاك بيانات الإنترنت «واي فاي». ويتم دعم الخدمة من قبل مركز «اتصالات» للتحكم بالاتصال الآلي بين الأجهزة (M2M Control Center)، وببنية «اتصالات» التحتية المتقدمة.

وقال ألبيرتو آراك، نائب الرئيس لحلول إنترنت الأشياء والدفع الذكي في «اتصالات ديجيتال»: «إن إطلاقنا لهذا الحل المبتكر من شأنه أن يعزز خدماتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات وبما ينسجم مع رؤية الحكومة على المدى الطويل لتمكين النقل الذكي في جميع أنحاء الدولة. كما قمنا بتعزيز هذا الحل الجديد بنموذج أعمال يساعد عملاءنا في قطاع الحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة على توفير الخدمة للعملاء والجمهور دون تعقيدات».

ومن خلال تقديم خدمة الإنترنت «واي فاي» ضمن الحافلات والمركبات لشركات تأجير السيارات وللعملاء في قطاعي الطيران والضيافة، تمكّن الخدمة الجديدة من التميز في تقديم الخدمات، وبالتالي توفير تجربة عملاء معززة للغاية.