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سوق دبي يسجل نشاطاً قوياً

العقار يرفع مكاسب أسواق المال الإماراتية إلى 4.3 مليار درهم
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تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017

أبوظبي (وام)

شهد سوق دبي المالي نشاطاً قوياً خلال الساعة الأخيرة في جلسة تعاملات امس، وذلك بعد دخول سيولة ذكية استهدفت العديد من الأسهم القيادية التي أظهرت إشارات إيجابية على مواصلة تحسنها السعري خلال الأيام القادمة وفقاً لمعطيات التحليل الفني.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تحول المؤشر إلى الأخضر قبل إغلاق الجلسة بدعم من سهم اتصالات المرتفع إلى مستوى 17.75 درهم.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تعزيز القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 4.3 مليار درهم تقريباً منها 3.8 مليار درهم سجلت لصالح سوق دبي المالي.

وقال وسطاء في السوق إن التحسن المسجل في سيولة التعاملات مقارنة مع اليوم السابق يأتي متوافقاً مع التوقعات بزيادة شهية التداول مع بدء إفصاح الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، مؤكدين أن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعاً في معدل السيولة بنسب أكبر.

وفيما قفزت مكاسب المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.59% مغلقاً عند مستوى 3494 نقطة، نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 0.02% بالغاً 4409 نقاط بحسب الإحصاءات الرسمية التي صدرت عقب انتهاء الجلسة. ... المزيد
     
 

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