العقار يرفع مكاسب أسواق المال الإماراتية إلى 4.3 مليار درهم

أبوظبي (وام)

شهد سوق دبي المالي نشاطاً قوياً خلال الساعة الأخيرة في جلسة تعاملات امس، وذلك بعد دخول سيولة ذكية استهدفت العديد من الأسهم القيادية التي أظهرت إشارات إيجابية على مواصلة تحسنها السعري خلال الأيام القادمة وفقاً لمعطيات التحليل الفني.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تحول المؤشر إلى الأخضر قبل إغلاق الجلسة بدعم من سهم اتصالات المرتفع إلى مستوى 17.75 درهم.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تعزيز القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 4.3 مليار درهم تقريباً منها 3.8 مليار درهم سجلت لصالح سوق دبي المالي.

وقال وسطاء في السوق إن التحسن المسجل في سيولة التعاملات مقارنة مع اليوم السابق يأتي متوافقاً مع التوقعات بزيادة شهية التداول مع بدء إفصاح الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، مؤكدين أن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعاً في معدل السيولة بنسب أكبر.