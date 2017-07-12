332.5 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

سجل بنك دبي التجاري 332.5 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2017 بانخفاض بنسبة 31.6% بالمقارنة مع 485.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016 كنتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.9% لتصل إلى 1.313.3 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.1% لتصل إلى 885.2 مليون درهم مقارنة مع 826.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 16.3% لتصل إلى 428.1 مليون درهم، حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 18.3% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 81.6% نتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية الاستثنائية المستلمة في يونيو 2017 وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 3.7%، في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض بنسبة 27.4% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 449.3 مليون درهم للنصف الأول من عام 2017 مقارنة بـ420.1 مليون درهم للنصف الأول من عام 2016.

وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) للنصف الأول من عام 2017 لتصل إلى 34.2% (النصف الأول من عام 2016: 35.2%)، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.6% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 67.9 مليار درهم كما في 30 يونيو2017 مقارنة بـ61.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016 في حين ارتفع بنسبة 5.9% مقارنة بنهاية العام السابق.