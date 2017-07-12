332.5 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)
سجل بنك دبي التجاري 332.5 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2017 بانخفاض بنسبة 31.6% بالمقارنة مع 485.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016 كنتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.9% لتصل إلى 1.313.3 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.1% لتصل إلى 885.2 مليون درهم مقارنة مع 826.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 16.3% لتصل إلى 428.1 مليون درهم، حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 18.3% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 81.6% نتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية الاستثنائية المستلمة في يونيو 2017 وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 3.7%، في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض بنسبة 27.4% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.
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وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) للنصف الأول من عام 2017 لتصل إلى 34.2% (النصف الأول من عام 2016: 35.2%)، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.6% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 67.9 مليار درهم كما في 30 يونيو2017 مقارنة بـ61.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016 في حين ارتفع بنسبة 5.9% مقارنة بنهاية العام السابق.
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