958 مليون درهم أرباح «الاتحاد الوطني» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الاتحاد الوطني 958 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2017، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الربع الثاني من العام 506 ملايين درهم، وبزيادة قدرها 12% عن الربع الأول.

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «على الرغم من استمرار مجموعة بنك الاتحاد الوطني في زيادة حجم أعمالها بشكل انتقائي، واصلت المجموعة تحقيق نتائج متوافقة وقوية، وشهدت نتائج النصف الأول من العام زيادة في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح، وجاءت الزيادة المحققة نتيجة لنمو حجم الأعمال والإدارة الفعالة للمخاطر والمصروفات».

وأضاف عابدين: «ازداد الوضع المالي القوي للمجموعة صلابة والذي انعكس على النتائج المالية القوية والتصنيفات الائتمانية للمجموعة».