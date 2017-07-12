الغرير: منافسة قوية في القطاع المصرفي الإماراتي

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن القطاع المصرفي في الإمارات يشهد منافسة كبيرة من البنوك والمصارف العاملة بالدولة، تعكس قوة وصلابة وتطور اقتصادنا الوطني واعتماد سياسة السوق المفتوح، والتي ساهمت في جعل القطاع المصرفي الأكثر تطوراً وقوة عربياً.

وأوضح الغرير، على هامش افتتاح مركز الاتصال الرئيس للبنك في إمارة رأس الخيمة، أن القطاع المصرفي في الإمارات يحظى بمكانة عالمية مرموقة، كونه يلتزم بجميع المعايير المصرفية التي تقرها المؤسسات الدولية والتي تضمن سلامة التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال.

وأضاف: القطاع المصرفي يتطور والمعاملات المصرفية الرقمية تتزايد وهناك تزايد في الاعتماد على الذكاء الصناعي في القطاعات المصرفية..

وبدأ هذا الأسلوب تطبيقه في البنك وهو يحل محل الأعمال المتكررة البسيطة على المدى القريب، مشيراً إلى أن 50% من موظفي البنوك بصفة عامة سيفقدون وظائفهم خلال 10 سنوات لصالح الاعتماد على الذكاء الصناعي والخدمات الإلكترونية المصرفية المتطورة.

وتابع: المرونة وقدرة التصحيح السريع للقطاع المصرفي الإماراتي جعلته يواجه أي تحديات في السابق، مؤكداً أن نمو القطاع المصرفي مرتبط بشكل كبير بنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن بنك المشرق اعتمد خلال الفترة الماضية سياسة تنويع الدخل ولا يعتمد على قطاع واحد، لافتاً إلى أن 50% من دخل البنوك يعتمد على الخدمات والرسوم وتستحوذ القروض على 50% من دخل البنك، مشيراً إلى أن 25% من دخل البنك بصفة عامة يأتي من فروع البنك الخارجية المنتشرة في 11 دولة حول العالم.

وبين أن البنك يركز على تحويل الفروع من الطريقة التقليدية القديمة إلى الاعتماد على الخدمات الإلكترونية بصورة أكبر وسيتم طرح رؤية شاملة خلال الشهر المقبل حول هذا التحول الذي يأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع عالمياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري مستقرة هذا العام وتقترب من أرقام النصف الأول من العام الماضي، لافتاً إلى أن البنك يؤكد التزامه بتعزيز مسيرة التوطين من خلال افتتاح مركز اتصال الجديد لخدمة العملاء في إمارة رأس الخيمة والذي سيساهم في خلق فرص وظيفية في الإمارات الشمالية للمواطنين.

وأضاف: تم تعيين 60 مواطناً ومواطنة من الكوادر الوطنية في هذا المركز والبنك يعمل على استقطاب الخريجين الجدد وقد صممت وحدة التدريب والتطوير في البنك برامج تدريبية مكثفة ليتسنى للمتدربين الفرصة لاكتساب الخبرة الأساسية في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن مركز اتصال البنك في رأس الخيمة مزود بأحدث التقنيات، ومنها إمكانية المحادثة المرئية للعملاء من خلال المركز والتي يتم الوصول إليها من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويوفر مركز الاتصال أيضاً عمليات صراف تفاعلية افتراضية، وخدمات استشارية عن بعد، وخيارات الاتصال اللاحق، واستطلاعات تفاعلية لرضا العملاء، لتلبية احتياجاتهم بصورة أفضل. حضر حفل الافتتاح ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين.