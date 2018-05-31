تشييع جثمان شهيد جنوب غزة

غزة (الاتحاد)

شيع مئات الفلسطينيين، أمس، في رفح جنوب قطاع غزة، وجثمان شهيد جديد ارتقى في وقت سابق أمس متأثراً بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة الكبرى. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أمس عن استشهاد الشاب ناجي ميسرة عبد الله غنيم (23 عاماً) متأثراً بجراحه الذي أصيب بها قبل أيام. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 118 شهيداً منذ مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي، إضافة إلى آلاف المصابين.

وأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بأن الشهيد غنيم أصيب قبل أسبوعين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات العودة السلمية، وتم تحويله للعلاج في القدس.