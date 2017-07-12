%72.5 مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لأبوظبي خلال عام 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى 27.5% خلال العام 2016، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى 72.5%، حيث تعد هذه النسبة أعلى نسبة مساهمة للأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي منذ أن بدأت إمارة أبوظبي تصدير النفط في مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، بحسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي الصادر أمس. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 791.37 مليار درهم خلال 2016، وذلك بأسعار 2007 الثابتة، مقارنة بنحو 770.11 في عام 2015، بمعدّل نمو سنوي مقداره 2.8%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال عام 2016 هي: المعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والصناعة التحويلية، بمعدلات نمو بلغت 6.9%، 5.8%، و3.6% على التوالي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام الماضي 267.8 ألف درهم، حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم، فيما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 167.2 مليار درهم في عام 2016، بينما بلغت تعويضات العاملين 227.7 مليار درهم خلال العام نفسه.

غير النفطية

يوكد هذا الارتفاع القياسي لمساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي، بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.