الاحتلال يفرج عن ركاب سفينة كسر الحصار



تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 غزة (الاتحاد) أفرج الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية عن جميع ركاب سفينة الحرية. ووصل ركاب السفينة ما عدا القبطان إلى معبر بيت حانون «ايرز»، حيث جرى إطلاق سراحهم على مرحلتين. وأعلنت هيئة كسر الحصار أن الاحتلال أفرج عن الجريح المقعد رائد ديب ومساعد القبطان محمد العامودي، ليكتمل عدد المفرج عنهم، وأكدت الهيئة أن الاحتلال ما زال يعتقل قبطان السفينة سهيل العامودي. وكانت إسرائيل بعد أن نقلت السفينة إلى ميناء اسدود قد اعتقلت جميع ركاب السفينة، وهم 18 فلسطينياً، بينهم امرأة وأربع جرحى وأربعة من مرضى السرطان، في البحر، بعد أن تجاوزت السفينة 14 ميلاً بحرياً.