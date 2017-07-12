سام والتون يؤسس أكبر سلسلة مخازن تجزئة حول العالم

إعداد: ريم البريكي

كان سام والتون، رجل أعمال أميركي، قد أسس شركة «وول مارت ستورز» التي نمت لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات ولتحول والتون إلى أكبر صاحب عمل خاص في العالم، تأسست في عام 1962، اليوم الشركة لديها الآلاف من المتاجر في جميع أنحاء العالم.

وقد أمضى سام والتون سنوات في إدارة تجارة التجزئة قبل افتتاح أول متجر «وول مارت».

ولد والتون في عائلة زراعية متواضعة في أواخر 1910، نشأ خلال فترة الكساد الكبير، ولم تكن عائلته الوحيدة التي تعاني تبعات هذا الكساد، بل إن جميع من حوله من العائلات كافح من أجل تغطية نفقاتهم، وكان لهذا الكفاح أثره في الصبي الصغير الذي عاش تفاصيل تلك المعاناة.

تولى مجموعة متنوعة من الوظائف من أجل المساهمة في دخل عائلته، وهذا الأمر علمه قيمة العمل الشاق والتصميم في سن مبكرة. اكمل والتون تعليمه الجامعي في جامعة ميسوري وتخرج بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد.. بعد العمل لفترة من الوقت في جس بيني، ذهب إلى الخدمة في الجيش خلال سنوات الحرب، وذلك قبل دخوله في إدارة تجارة التجزئة، تولى إدارة أول متجر متنوع السلع عندما اشترى بن فرانكلين متجر متنوع في نيوبورت، أركنساس. في نهاية المطاف، افتتح أول متجر «وول مارت» في عام 1962 الذي نمت الآن لتشمل أكثر من 11,000 متجر في 28 بلداً.