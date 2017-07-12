عيسى الغرير.. تاجر البُن: العزيمة والإرادة أساس النجاح

فهد الأميري (دبي)

رجل الأعمال الإماراتي عيسى عبد الله أحمد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الغرير للاستثمار»، فضل الاستثمار في القهوة على البنوك، وبإصرار وعزيمة يملك الآن مجموعة استثمارية تعمل في أنشطة متنوعة. يؤكد الغرير أن العزيمة والإرادة والإصرار هما أساس النجاح في مجال التجارة، وفي بداية خطواته رفض العمل في مشاريع البنوك والتعامل مع الأرقام وتوجه إلى التجارة في مجال مطاحن الحبوب، ونجح بقوة في اقتحام عالم تجارة البُن مستقلاً عن عائلته التي لم تكن ترغب الدخول في هذا المجال.

تمكن الغرير من افتتاح مطاحن للحبوب ومصانع لتحميص البُن في الجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب توسيع نشاطه في أفريقيا وآسيا ودول الخليج، كما نجح في إنشاء صوامع لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب للاستفادة منها لاحقاً في مجال الاستثمار. يؤكد الغرير أن الصدق والأمانة هما أساس النجاح في مجال التجارة، فضلاً عن الخبرة، مؤكداً أن المعرفة والخبرة تخلقان القوة والمعرفة، وتالياً النجاح في هذا المجال.

وعن بداية دخوله لعالم التجارة والأعمال، قال الغرير: «الوالد والجد لهما الفضل في دخولي عالم الأعمال، فالعائلة مرت بأوقات عصيبة في مجال التجارة تمثل في كساد التجارة في الأربعينيات من القرن الماضي، فانتقل تجار العائلة من قطاع التجارة تدريجياً للصناعة، ومن ثم إلى مشاريع استثمارية تمثلت في تأسيس بنوك وغيرها».

وأضاف: «مع وجودي أنا وإخوتي بدأت حقبة جديدة للعائلة في عالم التجارة، باعتبارنا الجيل الأول للعائلة الذي درس في الخارج، وعدنا من الدراسة لخدمة الوطن أولاً، ثم لتوظيف ما تعلمناه في خدمة العائلة، موضحاً أنه درس في الولايات المتحدة الأميركية وتخرج في إحدى جامعاتها في ديسمبر عام 1982، معتبراً أن التعليم هو بوابة الدخول إلى عالم الأعمال، في حين أن الخبرة هي التي تكتب النجاح والتفوق في هذا المجال، كون الشهادة الأكاديمية تعزز الجانب النظري، بينما الخبرة هي التي تتيح الاستمرارية في العمل».