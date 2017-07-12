«الاتحاد للطيران» تعزز رحلاتها إلى مصر ونيجيريا

أبوظبي (الاتحاد)

تضيف «الاتحاد للطيران» رحلات على مدار العام بين مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي والقاهرة ولاغوس في فترة لاحقة من العام، وذلك لتلبية الطلب المتنامي من وإلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يتم إطلاق رحلة يومية خامسة منتظمة على مسار القاهرة اعتباراً من 1 أكتوبر 2017، ما يرفع الرحلات إلى العاصمة المصرية من 28 إلى 35 رحلة أسبوعية.

وسوف يحصل الضيوف المحليون في كل سوق على خيارات إضافية للسفر بين العاصمتين عبر رحلة منتصف الصباح الجديدة التي ستغادر من أبوظبي ورحلة العودة من القاهرة وقت الظهر.

وخلال أشهر ذروة السفر القادمة، سوف تلبي الاتحاد للطيران الطلب عبر رحلات إضافية إلى القاهرة قبل تشغيل الرحلة اليومية الخامسة إلى القاهرة بصورة دائمة في شهر أكتوبر.