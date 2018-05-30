موريتانيا تستدعي سفير إيران وتحذر من نشاطات مشبوهة

نواكشوط(وكالات)

حذرت السلطات الموريتانية السفير الإيراني لديها، من النشاطات المشبوهة التي تقوم بها سفارة طهران في البلاد، والتي تستهدف تغيير مذهب وعقيدة المجتمع الموريتاني، وذلك بعد أقل من يوم على إغلاقها مركزاً تابعاً لإيران بالعاصمة نواكشوط. وجاء هذا التحذير، بعد استدعاء وزير الخارجية والتعاون الموريتاني، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، للسفير الإيراني، محمد عمراني. ونقل موقع «صحراء ميديا» عن مصادر خاصة، أن السلطات الموريتانية أبلغت السفير الإيراني أنها «لم تعد تقبل بأي نشاط تقوم به السفارة أو جهات مرتبطة بها من أجل تغيير مذهب المجتمع الموريتاني أو عقيدته». كما ذكرت المصادر أن الموريتانيين أبلغوا السفير بأنهم اتخذوا جملة من الإجراءات لمنع أي نشاط لنشر المذهبية في البلاد، مطالبة السفير بالتوقف عن مثل هذه الأنشطة التي لم تعد مقبولة وتهدد وحدة المجتمع وعقيدته.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع قرار السلطات الموريتانية مصادرة أهم مركز إيراني في البلاد، وعزل إمامه وتعيين إمام آخر مكانه، وذلك بعد سنوات من النشاط، حيث أقيم المركز مع بدايات إعلان بعض الموريتانيين عن المذهب السائد في البلاد، وبدء تنظيم نشاطات أصبحت محل جدل في الآونة الأخيرة بسبب التهجم على بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.