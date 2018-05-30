تراجع أرباح «كيو إنفست» القطري 88.7 % خلال الربع الأول



تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) أعلن بيان مصرف قطر الإسلامي لبورصة قطر أمس، تراجع صافي أرباح مصرف كيو إنفست، التابع لمصرف قطر الإسلامي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 88.7% على أساس سنوي. ووفقا للبيان، سجلت أرباح الربع الأول المنتهي في مارس الماضي نحو 1.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 15 مليون ريال في نفس الربع عام 2017. كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من كافة إدارات أعمال كيو إنفست 73.1 مليون ريال، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 25.4 مليون ريال. وأشار البيان إلى أن قيمة محفظة أصول المصرف استقرت في جميع أنحاء العالم عند 4.5 مليار ريال بنهاية 2018، كما استقرت التكاليف عند نفس المستوى دون الإشارة إلى قيمتها.