حقوقيون دوليون: مونديال قطر «فاقد الشرعية»

دينا محمود (لندن)

مع التدشين المقرر مساء اليوم في لندن، لمؤسسة «نزاهة الرياضة» الحقوقية الدولية التي أعدت ملفاً يثبت بالأدلة سرقة النظام القطري لحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، يتوالى الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بحجم الرشاوى التي تلقاها أعضاء بارزون في الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا»، مقابل إبداء دعمهم لملف الدوحة في التصويت الذي أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد قبل ثماني سنواتٍ تقريباً.

فغداة التقرير الحصري الذي انفردت به صحيفة «الصن» البريطانية ونشرت فيه مقتطفاتٍ من هذا الملف المتخم بالمعلومات والأدلة، كشفت صحيفة «دَيلي مَيل» جوانب أخرى من التقرير، تتعلق بالعمولات والصفقات المشبوهة التي أُبرِمت لتأمين الدعم للملف القطري، ومن بين هذه الصفقات؛ واحدةٌ بقيمة تقارب ملياراً ونصف المليار دولار، جرى الاتفاق عليها بين شركة «الخطوط الجوية القطرية» وشركة «آيرباص إندستريس» العالمية لصناعة الطائرات، وذلك بعد محادثاتٍ شارك فيها أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي في ذلك الوقت نيكولا ساركوزي، وكذلك الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، الذي أقر مؤخراً بأنه غير رأيه بشأن التصويت لصالح قطر من عدمه بعد هذا اللقاء، الذي لم يُكشف النقاب عنه في حينه.

وأشار التقرير إلى أن ذلك اللقاء عُقِدَ خلال الأسابيع القليلة السابقة لتصويت اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» أواخر عام 2010، على اختيار الدولة المُضيفة لمونديال 2022، وهي العملية التي أسفرت بعد عدة جولات، عن فوزٍ غير متوقع ومثير للجدل لقطر. وأضافت مؤسسة «نزاهة الرياضة» - عبر ملفها الحافل بالأرقام والتفاصيل - أسماءً جديدةً إلى قائمة المسؤولين الكرويين الدوليين المتورطين في تلقي الرشاوى القطرية، التي بُعثِرت يميناً ويساراً في الفترة الحاسمة السابقة للتصويت.

ومن بين هذه الأسماء، رئيس اتحاد الكرة التايلاندي «ووراوي ماكودي»، الذي تورط - بحسب المنظمة - في صفقة بملايين الدولارات، استوردت بلاده بموجبها مليونيْ طن من الغاز الطبيعي المُسال من قطر، وارتبطت بشكلٍ أو بآخر بعملية التصويت في «الفيفا».