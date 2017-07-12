«اقتصادية أبوظبي» تطلق برنامجاً جديداً لخدمة المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مشروع برنامج خدمة المتعاملين الذي يهدف إلى تطوير وترسيخ ثقافة إسعاد المتعاملين وخدمتهم ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، باعتباره يعتمد على مجموعة من منهجيات التدريب التي تحاكي المستقبل، ويتبنى مشاريع رائدة في خدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، خلال حفل إطلاق مشروع البرنامج، إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تمر بمرحلة مهمة في خدمة المتعاملين مع اكتمال توفير خدماتها كافة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ADBC.

وأضاف أنه نظراً لهذا التغيير الاستراتيجي المهم في خدمات الدائرة، فإنه ينبغي أن نحدث تغييراً في الثقافة المؤسسية للدائرة بشأن خدمة المتعاملين من خلال مواكبة التطور والتحديث في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن مشروع برنامج خدمة المتعاملين يركز في جانب مهم منه على تطوير وتنمية قدرات ومهارات موظفي خدمة المتعاملين المعنيين بإنجاز المعاملات إلكترونياً إلى جانب الخدمات الأخرى، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال خليفة المنصوري، إن أسس ومبادئ التميز في خدمة المتعاملين لا تتغير، وتظل ثابتة مهما بلغت الحداثة والتطور من مراحل متقدمة، فهي سلوك عام ينبغي التقيد به، إلا أن احتياجات المتعاملين هي التي تتغير مع هذا التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، بحيث تتغير معها وسائل التواصل واللغة المستخدمة من خلف أجهزة الحاسوب.

وأكد أهمية الاستفادة من هذا البرنامج الذي يركز على تطوير وتعزيز تجربة المتعاملين، وإدخال مفاهيم الخدمة الذكية عبر تطوير القدرات والكفاءات الوظيفية لفرق العمل بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية والمخرجات من تقارير التقييم، مشيراً إلى أهمية تطبيق خدمة المتعالمين الابتكارية مع الالتزام بدليل خدمة المتعاملين لإمارة أبوظبي.

وتم خلال الحفل الذي نظمه قطاع الخدمات المساندة بالدائرة تقديم عرض توضيحي عن أهداف ومميزات مشروع برنامج خدمة المتعاملين ومراحل إنجازه الثلاثة والتي تركز الأولى منها على جمع وتحليل المعلومات عن مقدم الخدمة والتدريب و التطوير باستخدام مسرعات التطويرية لخدمة المتعاملين وبناء فريق ناقل للمعرفة والتطوير الابتكاري لفريق نجوم الخدمة، بالإضافة إلى إعداد خريطة رحلة المتعامل وتقييم المشروع.

وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع إعداد نموذج تقييم الخدمة وتقارير الأداء وزيارات ميدانية وتحديد الفئات المستهدفة للتدريب والتأهيل فيما تركز المرحلة الثالثة على تنفيذ التدريب وإعداد منهجية تقييم النجوم وتقييم المشاركين لقياس تطور مهاراتهم وإعداد خريطة رحلة المتعامل في تقديم الخدمة.