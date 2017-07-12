الإمارات تبحث آفاق التعاون المستقبلي مع روسيا

يكاترينبورغ (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي المستقبلي مع جمهورية روسيا الاتحادية في إطار العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وأيضاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها معالي الوزير مع كبار المسؤولين بالحكومة الروسية خلال ترأسه وفد اقتصادي وتجاري من الدولة في زيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات المعرض الصناعي الدولي الثامن «اينوبروم»، والذي يعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 يوليو الجاري في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

ضم وفد الدولة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية ومن القطاع الخاص.

وناقش معالي المنصوري مع معالي دينس مونروف وزير الصناعة والتجارة بجمهورية روسيا الاتحادية، خلال اجتماع ثنائي، سبل تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.