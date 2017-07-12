«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2018

عواصم (رويترز)

قالت «أوبك» أمس، إن الطلب العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل في الوقت الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري الأميركي ومنافسون آخرون المزيد من الخام، بما يشير إلى أن سوق النفط ستشهد فائضاً في 2018 على الرغم من خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.

وفي تقريرها الشهري، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن العالم سيحتاج إلى 32.20 مليون برميل يومياً من الخام الذي ينتجه أعضاؤها في العام المقبل، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يومياً مقارنة مع هذا العام في الوقت الذي يضخ فيه المنافسون المزيد من الخام.

وقال مصدر في قطاع النفط السعودي، إن المملكة ستخفض شحنات الخام لزبائنها في أغسطس بأكثر من 600 ألف برميل يومياً لإحداث توازن في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف مع الاستمرار في الالتزام بمستويات الإنتاج التي تعهدت بها داخل منظمة أوبك، مضيفاً أن هناك طلباً قوياً على خامنا، لكننا ملتزمون بتعهداتنا لـ«أوبك».

وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، إن الاجتماع المشترك بين منتجين من «أوبك» ومنتجين مستقلين والذي يعقد في روسيا في وقت لاحق من الشهر الجاري سيناقش السوق فقط، ولن يتبنى قرارات.

و صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% أمس، لتعزز مكاسب اليوم السابق، حيث خفضت الحكومة الأميركية توقعاتها لإنتاج الخام في العام المقبل.