مبابي باقٍ في موناكو!

أنور إبراهيم (القاهرة)







كشفت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» النقاب عن تطور جديد بالنسبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو؛ إذ ذكرت أنه لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف، مشيرة إلى الإغراءات العديدة التي قدمت للاعب.



كما كشفت الشبكة النقاب عن أن اللاعب التقى بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وأبلغه بأنه لن يغادر موناكو هذا الصيف.

وكان ويلفريد كيليان والد اللاعب، حيث يعيش في بوندي، قد التقى العديد من المدربين خلال زيارتهم له، لكن لم تكن كافية لتغيير رغبة اللاعب ووكيل أعماله وكل المقربين منه، والتي تتمثل في أفضلية البقاء لموسم آخر مع موناكو.



وتأكيداً لمعلوماتها ذكرت الشبكة أن مبابي استأجر منزلاً قريباً جداً من مركز تدريب الفريق، رغم أن له غرفة دائمة في المركز.

ومن المقرر أن يلتقي مبابي ووالده ووكيل أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة بإدارة موناكو، ومن المتوقع تمديد عقده مع النادي من أجل وضع نهاية لهذا المسلسل الذي لم ينته منذ أكثر من شهر.



وقالت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» إن موناكو ينوي إغراءه براتب ضخم، رغم كونه مازال في الثامنة عشرة من عمره.



وكانت الشبكة قد توقعت هذه النهاية في تقرير نشرت فيه مبررات تأكيدها على بقاء مبابي في موناكو الموسم المقبل، وذكرت أكثر من سبب لذلك، منها أن سعره سيرتفع كثيراً لو استمر تألقه مع ناديه، على اعتبار أن هذا النادي هو المناسب في الوقت الحالي لتألقه، وأن استمراره سيزيد من إثارة الدوري الفرنسي والمنافسة فيه، وخاصة أن موناكو حامل اللقب.