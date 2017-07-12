الحمادي يتوج بلقب أوروبا للدراجات المائية في النمسا

الشارقة (الاتحاد)

أشاد علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بفوز متسابق النادي عبدالله عبدالرحمن الحمادي خلال مشاركته في بطولة أوروبا الدولية للدرجات المائلة المقامة في بحيرة بوجلارم بالنمسا، وذلك بفوزه بالمركز الأول في فئة الناشئين «جونيور استوك»، رغم قوة المنافسة التي ضمت 220 متسابقاً مثلوا 26 دولة، منهم أبطال ونجوم الدراجات المائية في الدولة.

واعتبر المدفع نتائج الحمادي مشرفة، وتليق باسم وطموحات النادي بشكل خاص، والرياضة البحرية الإماراتية بشكل عام.

وقال: النادي راهن على موهبة الحمادي، وعلى حماسه؛ لذا حرص على دعمه ورعايته للاشتراك في بطولة أوروبا، متمنياً له التوفيق، كما تمنى التوفيق والنجاح لكل مشارك يشارك باسم الإمارات، ويسعى لرفع علمها على منصات التتويج.

وأضاف: دعم الأبطال سيتواصل في كل الرياضات البحرية، ولم يقف النادي في المستقبل عند الدراجات المائية فقط، بل سيمتد لكل المميزين الذين يستطيعون تشريف النادي والإمارات في كل الاستحقاقات الرسمية الدولية والعالمية.

من جانبه، توجه البطل عبدالله الحمادي بالشكر الجزيل لنادي الشارقة البحري والقائمين عليه للدعم الكبير الذي حظي به والذي ساهم في فورة، واعدا بتقديم المزيد من الإنجازات بما يليق باسم النادي الذي يشارك باسمة وباسم ومكانة الإمارات.