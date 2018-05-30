سلمان يجدد دعم الشرعية

جدة (وكالات)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية موقف بلاده الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وذلك خلال لقائه في جدة مساء أمس الأول الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي ثمن المواقف الأخوية الصادقة للمملكة تجاه اليمن في دعم شرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والظروف، وقال إن هذه المواقف ستظل حاضرة وخالدة في ذاكرة الشعب اليمني لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين.

جاء ذلك في وقت قام قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز بزيارة تفقدية للوحدات العسكرية في منطقة العمليات التي يشرف عليها في ظل تحقيق الانتصارات المتتالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية مدعومًا بالتحالف العربي بقيادة المملكة.