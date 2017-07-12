هيوستن (أ ف ب)

تكررت ظاهرة الناشئ الكندي ألفونسو ديفيس ضد كوستاريكا عندما سجل هدف التعادل 1-1، في حين خطفت جويانا الفرنسية نقطة أولى قد لا تحتسب بتعادلها سلباً مع هندوراس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة حتى 26 يوليو الجاري.

وكان ديفيس (16 عاماً)، لاعب فانكوفر وايتكابس المولود في مخيم للاجئين في غانا عام 2000 بعد هروب عائلته من الحرب في ليبيريا، سجل هدفين في مرمى كويانا (4-2) في افتتاح البطولة.

وافتتح ديفيس التسجيل في المباراة الثانية في هيوستن في الدقيقة 26 بعد أن تخطى بسرعته الهائلة الدفاع وتابع عرضية من سكوت أرفيلد في المرمى وخدع الحارس الكوستاريكي باتريك بيمبرتون.

وكان ديفيس قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعد 10 دقائق (36)، وتدخل الحارس الكندي ميلان بوريان وأنقذ مرماه ببراعة وأبعد سابحاً كرة من ركلة ركنية، لكن ذلك لم يمنع كوستاريكا من إدراك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بفضل فرانشيسكو كالفو (42).