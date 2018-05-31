بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي، وام ووكالات (عدن، صنعاء)

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، أطلقت القوات المشتركة لألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية عملية تحرير مطار الحديدة الدولي من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأفادت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن القوات المشتركة تتقدم باتجاه الضواحي الجنوبية وتخوض اشتباكات عنيفة على بعد أقل من 6 كيلومترات من المطار، وسط انهيار تام في صفوف الانقلابيين الذين تعرضت مواقعهم لضربات مكثفة من طيران التحالف العربي. وأكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن العقيد الركن صادق الدويد أن قوات المقاومة بكافة تشكيلاتها وبمشاركة وإسناد قويين من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي أصبحت على مشارف مدينة الحديدة لتبعد أقل من 15 كيلومترا عن المدينة و11 كيلومترا عن مطارها في عمليات عسكرية نوعية ومحكمة أفقدت ميليشيات الحوثي قدرتها على الصمود والارتكاز ميدانيا وسط فرار جماعي لقياداتها من الصف الأول نحو الجبال وحالة من الانهزام والانكسار في صفوفها. وأضاف الدويد في حوار مع «وكالة أنباء الإمارات» إن تحرير الحديدة يتم وفق خطة عسكرية محكمة لن تتوقعها عناصر ميليشيات الحوثي التي باتت في انتظار هزيمة مدوية وساحقة بجبهة الساحل الغربي وسط تجهيزات عسكرية مهيبة بمشاركة وإسناد من مقاتلات التحالف العربي والمدرعات والدبابات والمدفعية إضافة إلى تعزيزات عسكرية مهولة استعدادا لمعركة الخلاص من الميليشيات ودحر المخطط الانقلابي في اليمن بوقت قياسي.

وأشار إلى أن قوات المقاومة تواصل تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيات في مديريات التحيتا وزبيد والجراحي وسط فرار مسلحي الحوثي من مديريات الساحل الغربي المحررة بعد هزائمهم الساحقة تاركين عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم بالمئات في قبضة المقاومة اليمنية وسط تقدم ميداني متسارع نحو مطار الحديدة الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التحرير المحقق.

ونوه إلى أن القوات المشتركة تعمل في تناغم وتكامل وبروح معنوية مرتفعة على وقع الانتصارات الكبيرة في جبهة الساحل الغربي والتقدم المستمر. مشيرا إلى أن أكثر من 93 عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك خلال مواجهات مع قوات المقاومة خلال الـ48 ساعة الماضية فيما تمكنت القوات من أسر العشرات من مسلحي الميليشيات بعد حصارهم في ساحات القتال حتى أصبحت قيادات الحوثي على يقين باقتراب نهاية انقلابهم.

ولفت إلى أن مدينة الحديدة تشهد حاليا انتفاضة شعبية كبيرة في وجه ميليشيات الحوثي وممارساتها الإرهابية في حق أبناء الشعب اليمني الأبي ورفضاً قاطعاً لانقلابها الغاشم على الشرعية والانصياع لتنفيذ مخططات شر إقليمية لا تريد الخير لليمن ولا لأهله في ظل انتظار الأهالي لحظة دخول قوات التحالف والمقاومة لتحرير الحديدة ومينائها وتخليصهم من قوى الظلم والعدوان.