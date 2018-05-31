"يد كيم اليمنى" يصل إلى نيويورك.. وتوقعات بانعقاد القمة 12 يونيو

واشنطن (وكالات)

وصل الجنرال كيم يونغ شول الذي يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، مساء اليوم الأربعاء، إلى نيويورك، حيث من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للاعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

ووصل الجنرال كيم يونغ شول الى مطار جي. أف. كينيدي على متن رحلة لشركة الطيران الصينية، بحسب ما نقل المتحدث باسم البعثة الكورية الشمالية لدى الامم المتحدة.

وعلى الصعيد نفسه، اعلن البيت الابيض مساء اليوم استمرار الاستعدادات لعقد القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالى كيم جونج اون فى 12 يونيو، على الرغم من الغاء ترامب لهذه القمة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض للصحفيين فى اليوم: "أننا نقوم بالاعداد لـ(هذه القمة) ونتوقع ان تعقد القمة في 12 يونيو".

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال كيم يونغ شول هو المسؤول الكوري الشمالي الارفع الذي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما.