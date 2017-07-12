كاريك القائد الجديد لـ «يونايتد»

لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تنصيب لاعب الوسط مايكل كاريك (35 عاماً) قائداً جديداً للفريق. وسيحمل كاريك شارة قيادة الفريق خلفاً لواين روني الذي انتقل إلى صفوف إيفرتون بعد 13 عاماً قضاها في اولد ترافورد.

وأعرب كاريك عن سعادته بهذا القرار على هامش مشاركته مع الفريق في المعسكر الإعدادي في لوس أنجلوس. وقال كاريك للتلفزيون الرسمي لمانشستر: شعور رائع، وشرف كبير أن احمل شارة قيادة مثل هذا النادي الرائع، إنه العام الثاني عشر لي مع الفريق فقد جئت للنادي وأنا في الخامسة والعشرين، لم أتخيل أبداً أنني سأبقى كل هذه المدة، وأن أحقق كل هذه الإنجازات.

وأضاف: الآن أن أقود الأولاد وأن أرعى الشباب، أن أقودهم بطريقة ما، إنه أمر رائع وشعور حقيقي بالسعادة، لقد جئت إلى هذا النادي كلاعب، والآن أصبحت مشجعاً كبيراً له.

ولدى سؤاله عن طريقته في التعامل مع زملائه بصفته القائد الجديد لمانشستر بعد أمثال جاري نيفيل ونيمانيا فيديتش وروني، وأيضاً أمثال ديفيد بيكهام وستيفين جيرارد وجون تيري في المنتخب الإنجليزي، قال كاريك: سأكون نفسي، لا يمكنك أن تتغير، ومن الخطأ أن تتولى دوراً جديداً ثم تتغير فجأة، أن تصرخ وتصيح في الجميع، وأن تخبرهم بما عليهم فعله. وتابع: أنا لست ذلك الشخص، سأتحدث عندما تكون هناك حاجة للحديث، سأحاول أن أكون قدوة لهم.