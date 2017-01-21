ليفني تلغي زيارة بروكسل بعد تهديدات باعتقالها

القدس المحتلة (أ ف ب)

ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني زيارة إلى بروكسل بعد أن قرر القضاء البلجيكي اعتقالها لدى وصولها البلاد للتحقيق معها بشأن تورطها في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن تزور ليفني بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة إلا أنها «ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام»، بحسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.

وقال: «إن الإلغاء كان (لأسباب شخصية) إلا أن صحيفة (لا سوار) المحلية قالت إن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية».

وقال تيري فيرتس المتحدث باسم المدعي الفيدرالي في بلجيكا لوكالة فراسن برس: «أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق».

ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على أسئلة وكالة فرانس برس للتعليق، إلا أن وزارة الخارجية ردت بقوة. وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانيول نحشون: «نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية».