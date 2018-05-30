محمد بن زايد: فخورون بكم.. تسطرون تاريخاً مضيئاً لرياضة الإمارات

أمين الدوبلي، ووام (أبوظبي)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين لاعبي ولاعبات الجو جيتسو أبطال وبطلات العالم من أصحاب المراكز الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبادل سموه مع فريق الجو جيتسو - الذي رافقه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو - التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعين الله عز وجل أن يديم موفور الصحة والسعادة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لدولة الإمارات مزيدا من التألق والتطور في المجالات كافة وخاصة في حصد المراكز المتقدمة للبطولات القارية والعالمية في شتى الرياضات.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنجازات أبناء الإمارات وهنأهم على التميز والتفوق وحصدهم المراكز الأولى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على هذه الإنجازات وتحقيق المزيد منها.

وقال سموه: بإرادتكم وعزيمتكم الصلبة تصنعون تفوقكم وتميزكم بجدارة والذي يقودكم إلى منصات التتويج والصدارة وتسطرون تاريخا مضيئا لرياضة الإمارات على مضمار المنافسة العالمية، كلنا فخورون بكم.

كما أشاد سموه بدعم الرعاة والشركاء ومساهماتهم الفاعلة مع الاتحاد في تحقيق الإنجازات.

وكانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو أقيمت في صالة مبادلة أرينا من 14 إلى 29 أبريل الماضي بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.