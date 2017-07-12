لوكاكو «توب 5»

أنور إبراهيم (القاهرة)

على مر تاريخ كرة القدم، يبقى اللاعب المهاجم المتخصص في تسجيل الأهداف هو «فاكهة» الساحرة المستديرة، والنجم الذي يحظى أكثر من غيره بوصلات الإعجاب من جانب الجماهير العاشقة لتلك اللعبة، والتي تمثل الأهداف فيها المتعة الحقيقية للجميع، مهما يقول البعض إنه من الممكن أن نشاهد مباراة رائعة من دون تسجيل أهداف.

ولأن المهاجم الهداف يتمتع بهذا الوضع المتميز في عالم الكرة فإنه من الطبيعي أن يكون هو الأغلى سعراً والأكثر قيمة تسويقية في «الميركاتو» سواء كان صيفياً أو شتوياً، ولعل صفقة المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون والمنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد، تؤكد قيمة المهاجم الهداف وسعره الغالي، بعد أن انتقل لليونايتد مقابل 85 مليون يورو (75 مليون جنيه إسترليني) بخلاف 17 مليون يورو يحصل عليها اللاعب مكافآت طوال فترة وجوده مع «الشياطين الحمر».

وسعر المهاجم لوكاكو الكبير يفتح ملف قائمة «التوب 10» من المهاجمين الذين حققوا أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، حيث اقتحم لوكاكو قائمة «التوب 10» واحتل المركز الخامس، حيث تقول الأرقام إن المهاجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد ما زال هو رقم واحد بين المهاجمين الأغلى سعراً، حيث باعه نادي توتنهام الإنجليزي للريال مقابل 101 مليون يورو، في أغسطس 2013، ليصبح بيل هو المهاجم الوحيد في العالم الذي تجاوز حاجز المائة مليون يورو حتى الآن ولحين إشعار آخر.

ويأتي البرتغالي الهداف كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بعقد انتقاله الذي كان يعتبر رقماً رهيباً عام 2009 عندما دفع فيه ريال مدريد 94 مليون يورو وظل بهذا الرقم على القمة من دون منافسة طوال أربع سنوات كاملة إلى أن جاء جاريث بيل ليحطمه.