الأبطال: دافع لمزيد من البذل والعطاء والنجاح

أبوظبي (الاتحاد)
توجه أبطال وبطلات الإمارات بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الراعي والداعم الأول لهم جميعاً في كل المحطات والمشاركات، مشيرين إلى أن الاستقبال دافع كبير لمزيد من الإنجازات، وأكد اللاعب الشاب حمد نواد الفائز بذهبية بطولة العالم للبالغين في الحزام الأزرق أن الوصول إلى العالمية هدف مشروع لأبناء الإمارات، عندما يكون قائدهم وراعيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأن سموه من القادة النادرين في العالم، وأياديه البيضاء تمتد لكل مكان.
وقال: استقبال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لأبنائه يجعلهم أكثر تصميماً على استكمال مسيرتهم مع النجاح، وفي كل مرة يستقبلنا فيها تكون مناسبة وفرصة مثالية لتجديد العهد على العمل والاجتهاد، ومن حسن الحظ أن موسم 2017 - 2018 كان حافلاً بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.
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في السياق نفسه، قال محمد هيثم، لاعب نادي الوحدة والفائز بذهبية بطولة العالم في الحزام البني «أساتذة»: «إن لحظات مصافحة سمو ولي عهد أبوظبي ستبقى في ذاكرته، وستكون أكبر دافع له من أجل تحقيق إنجاز للدولة في أسياد جاكرتا»، مشيراً إلى أن الرياضة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة الداعمين والراعية لكل تميز.
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من جانبها، أوضحت حمدة خالد الشكيلي، صاحبة ذهبية وزن 48 كجم في الحزام الأزرق ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، أن مصافحة سمو ولي عهد أبوظبي في عام زايد إنجاز ذهبي ووسام على الصدور، وأحد أهم حوافز اللاعبين واللاعبات لتحقيق الإنجازات هو تلك المصافحة، مشيرة إلى أن أبطال الجو جيتسو مهما حققوا من إنجازات، لن يوفوا حق الدولة وقادتها عليهم في وطن السعادة.