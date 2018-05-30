الأبطال: دافع لمزيد من البذل والعطاء والنجاح

أبوظبي (الاتحاد)

توجه أبطال وبطلات الإمارات بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الراعي والداعم الأول لهم جميعاً في كل المحطات والمشاركات، مشيرين إلى أن الاستقبال دافع كبير لمزيد من الإنجازات، وأكد اللاعب الشاب حمد نواد الفائز بذهبية بطولة العالم للبالغين في الحزام الأزرق أن الوصول إلى العالمية هدف مشروع لأبناء الإمارات، عندما يكون قائدهم وراعيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأن سموه من القادة النادرين في العالم، وأياديه البيضاء تمتد لكل مكان.

وقال: استقبال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لأبنائه يجعلهم أكثر تصميماً على استكمال مسيرتهم مع النجاح، وفي كل مرة يستقبلنا فيها تكون مناسبة وفرصة مثالية لتجديد العهد على العمل والاجتهاد، ومن حسن الحظ أن موسم 2017 - 2018 كان حافلاً بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

من جهته، أكد خليفة حميد بطل العالم والفائز بلقب أفضل لاعب صاعد في الدولة أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو السبب الرئيس في تحقيق كل الإنجازات، ومهما حقق اللاعبون من إنجازات، لم تكتمل فرحتهم إلا بمصافحة سموه، مشيراً إلى أنه لن يدخر أي جهد في العطاء بلا حدود للحفاظ على صدارته العالمية حتى يترجم دعم سموه إلى إنجازات.

في السياق نفسه، قال محمد هيثم، لاعب نادي الوحدة والفائز بذهبية بطولة العالم في الحزام البني «أساتذة»: «إن لحظات مصافحة سمو ولي عهد أبوظبي ستبقى في ذاكرته، وستكون أكبر دافع له من أجل تحقيق إنجاز للدولة في أسياد جاكرتا»، مشيراً إلى أن الرياضة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة الداعمين والراعية لكل تميز.

من جهتها، قالت اسما حسن الحوسني صاحبة ذهبية بطولة العالم حزام أزرق لوزن 57 كجم أن لقاء القائد والوالد أغلى من كل الألقاب، ومصافحة سموه بعد الإنجاز تنسينا كل التعب والجهد على مدار العام، مشيرة إلى أنها ستحرص على حصد الذهب في كل تحٍد قادم، لأن القيادة الرشيدة لا يرضون إلا بالرقم واحد في كل التحديات.

من جانبها، أوضحت حمدة خالد الشكيلي، صاحبة ذهبية وزن 48 كجم في الحزام الأزرق ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، أن مصافحة سمو ولي عهد أبوظبي في عام زايد إنجاز ذهبي ووسام على الصدور، وأحد أهم حوافز اللاعبين واللاعبات لتحقيق الإنجازات هو تلك المصافحة، مشيرة إلى أن أبطال الجو جيتسو مهما حققوا من إنجازات، لن يوفوا حق الدولة وقادتها عليهم في وطن السعادة.