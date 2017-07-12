9 ميداليات للإمارات في مونديال الألعاب المدرسية

دبي (الاتحاد)
حققت بعثة الإمارات المشاركة في بطولة العالم المدرسية للألعاب القتالية بالهند إنجازاً كبيراً بالفوز بتسع ميداليات منوعة في منافسات البطولة المقامة حالياً بالهند وتستمر حتى السبت المقبل، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بمشاركة 6 دول هي الهند مستضيفه البطولة والإمارات، البرازيل، فرنسا، الصين، وروسيا، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للرياضة المدرسية، والأول على المستوى الدولي.
افتتح منتخبنا للتايكوندو المنافسات بتحقيق ميداليتين فضيتين و5 ميداليات برونزية مع تحقيق كأس المركز الثالث على مستوى الفرق، فيما حقق منتخب الجودو ميدالية فضية واحدة من خلال الطالب خليفة الحوسني في وزن تحت 73 كجم، وذلك بعد خسارته من اللاعب البرازيلي مارسيلو في المباراة النهائية.
|
وتشهد البطولة على هامشها، المعسكر التدريبي المشترك في الألعاب كافة، بمشاركة جميع المنتخبات، بما يعزز أواصر العلاقة ويزيد من فرص تبادل الخبرات تحقيقاً لأهداف هذا النوع من البطولات الدولية المدرسية.
|
ووجه الصوالح الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على الدعم غير المحدود الذي تقدمه للرياضة المدرسية بوجه عام وللاتحاد المدرسي بصفة خاصة، كما توجه بالشكر لاتحادات التايكوندو، والمصارعة والجودو على تعاونهم الفعال، ما يدل على فهم إدارتهم العميق لنهج الشراكة بين مؤسسات المجتمع الرياضي.