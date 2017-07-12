9 ميداليات للإمارات في مونديال الألعاب المدرسية

دبي (الاتحاد)

حققت بعثة الإمارات المشاركة في بطولة العالم المدرسية للألعاب القتالية بالهند إنجازاً كبيراً بالفوز بتسع ميداليات منوعة في منافسات البطولة المقامة حالياً بالهند وتستمر حتى السبت المقبل، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بمشاركة 6 دول هي الهند مستضيفه البطولة والإمارات، البرازيل، فرنسا، الصين، وروسيا، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للرياضة المدرسية، والأول على المستوى الدولي.

افتتح منتخبنا للتايكوندو المنافسات بتحقيق ميداليتين فضيتين و5 ميداليات برونزية مع تحقيق كأس المركز الثالث على مستوى الفرق، فيما حقق منتخب الجودو ميدالية فضية واحدة من خلال الطالب خليفة الحوسني في وزن تحت 73 كجم، وذلك بعد خسارته من اللاعب البرازيلي مارسيلو في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة المنتخب المدرسي في البطولة ضمن خطة المشاركات الخارجية لاتحاد الرياضة المدرسية للعام الدراسي 2016 - 2017 وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية المعنية بهدف توفير فرص المشاركات الخارجية للطلبة المتميزين رياضياً.

وتشهد البطولة على هامشها، المعسكر التدريبي المشترك في الألعاب كافة، بمشاركة جميع المنتخبات، بما يعزز أواصر العلاقة ويزيد من فرص تبادل الخبرات تحقيقاً لأهداف هذا النوع من البطولات الدولية المدرسية.

من جانبه، أعرب مروان الصوالح رئيس اتحاد الرياضة المدرسية ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية عن سعادته بالإنجاز المحقق وهو الأول على المستوى الدولي للرياضة المدرسية وقال: «الإنجاز يمثل نقلة نوعية، ويعطي مؤشراً مهماً عن التطور الإيجابي لقوة المنافسات الرياضية المدرسية التي أفرزت هؤلاء الأبطال، وهو الدور الذي يلعبه الاتحاد في الارتقاء بمستوى الرياضة المدرسية بالدولة من خلال صياغة آليات تعزز إعداد أجيال متميزة في الألعاب والمنافسات الرياضية كافة تكون رافداً للرياضة الإماراتية وذلك من خلال استثمار المدارس في غرس قيم وثقافة الاحتراف في أوساط أبنائنا الطلبة لمسايرته وتغيير المفاهيم الأفكار التقليدية التي كرست النمطية في تعاطينا مع الرياضة».

ووجه الصوالح الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على الدعم غير المحدود الذي تقدمه للرياضة المدرسية بوجه عام وللاتحاد المدرسي بصفة خاصة، كما توجه بالشكر لاتحادات التايكوندو، والمصارعة والجودو على تعاونهم الفعال، ما يدل على فهم إدارتهم العميق لنهج الشراكة بين مؤسسات المجتمع الرياضي.