السباقات المجتمعية تدشن الفعاليات الرياضية في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد)
يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي اليوم سباق شاطئ الحديريات المجتمعي للجري لمسافة 5 و10 كلم، كما ينظم المجلس غداً سباقاً مجتمعياً ثانياً في الشاطئ نفسه للدراجات الهوائية لمسافات 50 كلم للرجال و40 كلم للسيدات و5 و10 كلم للأشبال والناشئين، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قد افتتح في وقت سابق شاطئ جزيرة الحديريات الترفيهي في أبوظبي، والتي تعد من المرافق الترفيهية والرياضية الحديثة التي ستمكن زوار الشاطئ ورواده من قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم وإطلاق العنان للممارسة الرياضية، بما يعزز مكانة أبوظبي ويرتقي بسمعتها السياحية لتكون وجهة للجميع.
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وستقص السباقات المجتمعية استضافة شاطئ جزيرة الحديريات لباقة حافلة من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي سيقيمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الشركاء.