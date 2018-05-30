السباقات المجتمعية تدشن الفعاليات الرياضية في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي اليوم سباق شاطئ الحديريات المجتمعي للجري لمسافة 5 و10 كلم، كما ينظم المجلس غداً سباقاً مجتمعياً ثانياً في الشاطئ نفسه للدراجات الهوائية لمسافات 50 كلم للرجال و40 كلم للسيدات و5 و10 كلم للأشبال والناشئين، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قد افتتح في وقت سابق شاطئ جزيرة الحديريات الترفيهي في أبوظبي، والتي تعد من المرافق الترفيهية والرياضية الحديثة التي ستمكن زوار الشاطئ ورواده من قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم وإطلاق العنان للممارسة الرياضية، بما يعزز مكانة أبوظبي ويرتقي بسمعتها السياحية لتكون وجهة للجميع.

ويولي مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبيرة لتنظيم سباقات مجتمعية بمعالم ومناطق أبوظبي، انطلاقا من دوره الداعم لنشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة المثالية لعموم أفراد المجتمع، بجانب ذلك استثمار المنشآت والمرافق الرياضية لإقامة الفعاليات المجتمعية التي تعزز المفاهيم الصحية والتوعوية بأهمية ودور الرياضة.

وستقص السباقات المجتمعية استضافة شاطئ جزيرة الحديريات لباقة حافلة من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي سيقيمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الشركاء.