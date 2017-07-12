ثنائية لخيول «ياس» في مضمار لاتست الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت خيول «ياس» لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصارات لامعة «ثنائية» في سباقات الفئة الثالثة المصنفة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وتألف الحدث من ثمانية سباقات ثلاثة منها للخيول العربية الناشئة على الأرضية العشبية.

وجاء الفوز الأول عبر المهر «عون» بإشراف أي وتريجانت وقيادة روبرتو كارلوس مونتنجرو، في الشوط الأول المخصص للخيول العربية في سن ثلاث سنوات «أمهار» على لقب سباق بري تيدجاني للفئة الثالثة، لمسافة 1900 متر البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، بمشاركة 7 خيول.

ولم يترك «عون» الذي خاض 3 سباقات حل فيها في المركز الرابع والثالث والثاني على التوالي، أي شاردة أو واردة حين انطلق بصورة جلية إلى خط النهاية على الرغم من المحاولات المستميتة التي بذلها وصيفه «المجالي» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج.

ونجح «عون» ابن الفحل «مهاب» والفرس «شموس» في تحقيق مبتغاه ليتفوق بفارق نصف طول، فيما جاء في المركز الثالث المهر «صمود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإشراف أي وتريجانت وبقيادة فالنتين سيجوي، وينحدر من نسل الفحل «منجز» والفرس «واديا»، وسجل «عون» توقيتا وقدره 2:09:30 دقيقة.