هاليب تهزم ريسك

باريس (رويترز)

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» للتنس بعد التعافي من بداية سيئة والفوز 2-6 و6-1 و6-1 على الأميركية أليسون ريسك أمس. وخسرت هاليب أول خمسة أشواط بسبب ارتكاب الكثير من الأخطاء السهلة في ملعب فيليب شاترييه، لكنها لم تتوتر وحافظت على هدوئها.

وكانت ريسك المصنفة 83 عالمياً فازت بثلاثة أشواط في مواجهتها الأخيرة على الملاعب الرملية أمام هاليب، التي بلغت مرتين النهائي في رولان جاروس، لكنها كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات بالمجموعة الأولى. وفرضت هاليب سيطرتها بفضل ضربات قوية لتحصد النقاط المتتالية، بينما حصلت ريسك على 14 نقطة فقط في المجموعتين الثانية والثالثة.