حتا يواجه الوصل والشارقة والظفرة في ألمانيا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تابع لاعبو «الإعصار» مرحلة الفحوص الطبية الشاملة، أمس الأول، في مستشفى حتا، بإشراف الدكتور أحمد حسن كنجو طبيب النادي، والكادر الطبي في المستشفى، حيث يتم الانتهاء من الفحوص كافة صباح اليوم بعد وصول اللاعب السوري عمرو الميداني أمس، بعد انتهاء ارتباطه بالمشاركة مع الوحدة السوري في الدوري المحلي.

ويخوض حتا 5 مباريات ودية في معسكر ألمانيا، حيث يبدأ ضربة البداية مع الوصل ثم أمام فريقين ألمانيين وأخيراً مع الظفرة والشارقة، في حين يخطط الجهاز الفني لخوض مباراتين على أقل تقدير بعد عودة الفريق إلى الدولة منتصف أغسطس المقبل، لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد. وتسعى إدارة النادي إلى إغلاق ملف التعاقدات مع اللاعبين المواطنين بعد الانتهاء من التعاقد مع الأجانب الأربعة، حيث يتطلع النادي لضم لاعبين فقط في حال سارت الأمور إلى النهاية المطلوبة، في ظل المفاوضات الجارية في الوقت الحالي وفق الرؤية الفنية للمدرب جوكيكا.

ويغيب عبيد ثاني حارس حتا عن المشاركة في التدريبات هذا الأسبوع، لارتباطه بالمشاركة في دورة عسكرية مع جهة عمله، حيث يتوقع انضمامه إلى بقية اللاعبين الأسبوع المقبل قبل السفر إلى المعسكر، كما يغيب اللاعب عبدالله النوبي المعار من شباب الأهلي - دبي بسبب وجوده في معسكر المنتخب الأولمبي في العين، بينما يتوقع أن يبدأ عمرو الميداني المشاركة في التدريبات مساء اليوم.

وحرص المدرب المقدوني جوكيكا على عقد اجتماع مع اللاعبين أمس الأول لشرح طبيعة العمل في المرحلة الحالية من خلال التجمع الداخلي، وتحدث عن أهمية مضاعفة الجهود على غرار المرحلة السابقة من الموسم لحصد أفضل النتائج وتقديم المردود الفني المتوقع، وأعلن في الوقت نفسه ترحيبه باللاعبين الذين انضموا إلى صفوف الفريق في الفترة الماضية، وقال إن النادي ينتظر منهم الكثير لتحقيق الإضافة المطلوبة.