لاعبو «العميد» يتوافدون من أميركا وأوروبا

مراد المصري (دبي)

يتوافد أغلب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعودة تباعاً إلى دبي، بعد انتهاء إجازاتهم السنوية التي تنوعت ما بين السفر إلى دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك ترقباً لانطلاق التجمع الأول للفريق السبت المقبل بقيادة المدرب الإيطالي تشيزاري برانديللي.

وتواجد عدد من لاعبي «العميد» في الولايات المتحدة الأميركية خلال الإجازة السنوية، ومنهم مسعود سليمان وخالد جلال وفواز عوانة، فيما فضل آخرون الوجهات الأوروبية، حيث قضى محمود خميس أغلب أوقات إجازته في اليونان، وفضل الحارس أحمد شمبيه التنقل بين عدة دول منها إيطاليا وألمانيا وغيرهما، وذهب مبارك سعيد إلى بريطانيا، واختار الثنائي الصاعد جاسم يعقوب وحسين عباس السفر إلى إسبانيا، وتحديداً برشلونة، فيما اختار بقية اللاعبين وجهات متنوعة أخرى، في وقت فضل فيه أحمد الياسي البقاء هنا ومواصلة برنامج اللياقة البدنية من أجل استعادة مستواه، بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن أغلب فترات الموسم الماضي.

وشارك اللبناني جوان العمري مع منتخب بلاده في المباراة الاستعراضية التكريمية لرضا عنتر قائد المنتخب بمناسبة اعتزاله، وذلك بمشاركة عدد من نجوم فريق برشلونة الإسباني في العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت رفض فيه العمري مفاوضات الفرق التركية في الوقت الحالي، وقرر الانضمام لتدريبات الفريق ومواصلة العمل من أجل تأكيد موقعه في صفوف «العميد» الموسم المقبل.

من جانبه سيتواجد الإيطالي تشيزاري برانديللي في دبي خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل بداية مهمة تدريبه الجديدة التي ستكون العاشرة في مشواره التدريبي الذي يمتد عشرين عاماً، حيث أصبح مدرباً بصلاحيات كاملة للمرة الأولى عام 1997، مع فريق ليتشي، ومرت مسيرته خلال ذلك بمحطات عديدة مع فرق مختلفة، أبرزها تدريبه المنتخب الإيطالي ونادي فيورنتينا الإيطالي، وآخرها تدريب فالنسيا الإسباني لمدة قصيرة قبل الرحيل مطلع العام الجاري.

وسيتواجد برانديللي رفقة طاقمه المساعد وعائلاتهم، من أجل الاستقرار تماماً في دبي، والتفرغ بالكامل للمهمة المقبلة التي يسعى من خلالها إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق، بعد موسم مر خلاله النصر بمحطات وتقلبات عديدة، حيث رحل الصربي إيفان يوفانوفيتش بعد سنوات قضاها مع الفريق، فيما أكمل الروماني بيتريسكو المهمة حتى نهاية الموسم، وسط أزمة البرازيلي فاندرلي، الذي جعلته يغيب مدة طويلة وعن مباريات عديدة في دوري الخليج العربي.

ورغم عدم إبرام النصر أي صفقة لحد الآن، فإنه يأخذ وقته بالكامل من أجل ضم لاعب أجنبي رابع مكان الفرنسي كيمبو إيكوكو، فيما لا يتوقع أن يستعجل أيضاً على صعيد اللاعبين المواطنين في ظل اقتناع الإيطالي بالمجموعة الحالية في بدايته مع الفريق حالياً.