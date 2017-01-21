أبو الغيط: «الجامعة» تقف إلى جانب لبنان

بيروت (د ب أ)

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، أن الجامعة العربية تؤيد لبنان وتقف إلى جانبه.

وقال مصدر رسمي لبناني إن بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت، أبو الغيط على رأس وفد من الجامعة، «ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة». وقال أبو الغيط، بعد اللقاء، إنه أكد للرئيس بري أن الجامعة العربية تؤيد لبنان وتقف معها، وأن الجامعة تتحدث مع المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات الدولية، لبحث وسائل مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهم.

وأضاف «كان لقاء مثمرا وإيجابيا للغاية، تناولنا فيه شؤون المنطقة والشأن العربي، والوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وناقشنا التطورات الإقليمية بصفة عامة وكيف نسعى سويا لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، كما ناقشنا الوضع في لبنان».

وتابع أبو الغيط: «عبرت له عن رضانا الكامل عن الإيجابية لتطور الوضع اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة البرلمان للتشريع وقيامه بدوره. وتناولنا أيضا قضايا اللاجئين وكيف يساهم المجتمع اللبناني في مواجهة ضغوط اللاجئين».

وفي وقت لاحق بحث أبو الغيط مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تطورات الأوضاع بالمنطقة .