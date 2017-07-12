«الزعيم» يواجه هيرتا برلين والأهلي السعودي ودياً

العين (الاتحاد)

قال مطر عبيد الصهباني، مدير فريق العين، إن بعثة «الزعيم» ستغادر إلى النمسا صباح غدٍ، حيث يتابع الفريق تحضيراته للموسم الكروي الجديد في المرحلة الثانية في المعسكر الخارجي، والذي يستمر 25 يوماً، بعدها يعود الفريق إلى الدولة في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

وأكد الصهباني أن العين سيستهل مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام الأهلي السعودي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، قبل أن يلتقي فريق نادي إنتر باكو المنتمي للدوري الأذربيجاني الممتاز في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، كما سيواجه هيرتا برلين الألماني في السابع من أغسطس المقبل، ويفاضل المدرب زوران ما بين مواجهة أحد المنتخبات العربية أو فريق نادي كولن المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليجا» في ختام مبارياته بالمعسكر، وذلك في الحادي عشر من أغسطس، بعد أن قرر إلغاء المواجهة الودية الأولى بالمعسكر، والتي كانت مقررة في العشرين من الشهر الجاري، ليخوض مباراة ودية في العين بعد العودة إلى الدولة، وتحديداً قبل مواجهة الهلال السعودي في العشرين من شهر أغسطس المقبل، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وامتدح مدير العين رغبة اللاعبين في تحقيق أفضل المكاسب خلال مرحلة الإعداد الأولية، وحرصهم على إظهار روح الالتزام والجدية والشعور بالمسؤولية، التي كانت عنواناً لأداء الجميع خلال المرحلة الحالية من الإعداد والتي استهلها «الزعيم» بالتجمع الداخلي في العاشر من يوليو الجاري، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين منحهم المدرب الكرواتي زوران ماميتش راحة عن المرحلة الأولى، حرصوا جميعاً على الحضور للفحص الطبي، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان، ويؤكد أن انطلاقة العين في التحضير للموسم تمضي بالصورة المطلوبة.

وحول اللاعبين الذين منحهم المدرب راحة، قال: «الحقيقة ارتأى المدرب منح (الدوليين) راحة، كونهم لم يحصلوا على المساحة الزمنية الكافية للراحة كبقية زملائهم بالفريق؛ وذلك لأنهم التحقوا مباشرة بصفوف المنتخب مع نهاية الموسم الماضي، وفي اعتقادي أن قرار المدرب موفق؛ لأن (الدوليين) بالفعل كانوا في حاجة للراحة، قبل الانخراط في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي».

وتعليقاً على أبرز الغيابات المتوقعة مع بداية المعسكر، قال: «بداية أكرر تهنئتي للاعب الفريق سعيد المنهالي، بمناسبة زواجه، حيث ارتأى المدرب أن يمنحه راحة هو الآخر ليلتحق بمعسكر الفريق في العشرين من يوليو الجاري إلى جانب زملائه لاعبي المنتخب الأولمبي، وهم محمد سعيد بوسندة وسعيد جمعة وعلي عيد غميل».

وفيما يتعلق باللاعبين المصابين، قال الصهباني: «وضع اللاعبين العائدين من الإصابة مطمئن للغاية، خصوصاً أن الجميع بذلوا جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية، غير أن (الدوليين) إسماعيل أحمد وخالد عيسى سيتابعان برنامج التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق ومدرب اللياقة البدنية، وسيغادران من المعسكر في النمسا إلى برشلونة للاطمئنان على إصابتيهما».