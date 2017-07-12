22 لاعباً في قائمة الوصل «المبدئية» استعداداً للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

دشن الفريق الأول لنادي الوصل إعداده للموسم الجديد 2017 - 2018، بأداء حصة تدريبية أولى على ملعبه في زعبيل، أمس، تحت إشراف الأرجنتيني ردولفو أروابارينا مدرب الفريق والجهاز الفني المساعد الذي وصل إلى دبي منذ نحو يومين، بجانب أجانب الفريق كايو، ليما، رونالدو وبقية اللاعبين.

واعتمدت إدارة شركة الوصل لكرة القدم القائمة المبدئية للفريق الأول للموسم الجديد، والتي ضمت 22 لاعباً في انتظار استكمال كشف الفريق الذي سيضم 22 لاعباً مواطناً، 4 أجانب، بالإضافة إلى أربعة لاعبين من الفئات السنية مواليد 1996 و1997، وضمت القائمة الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو، فابيو ليما، رونالدو مينديز، بجانب وحيد إسماعيل، حميد عبدالله، عبدالله صالح، حسن محمد طاهر، هزاع سالم، خليل خميس، عبد الرحمن علي، حمد البلوشي، محمد سرور، عبدالله جاسم، خالد الشيباني، أحمد عيسى، سالم العزيزي، فارس خليل، إضافة لثلاثي حراسة المرمى يوسف الزعابي، حميد عبدالله، سلطان المنذري.

وبدا من اللافت أن قائمة الوصل للموسم الجديد ضمت ثلاثة من اللاعبين الشباب، هم عبد الله حاسم، وخالد الشيباني، وأحمد عيسى والثلاثي من مواليد 1997، والمعروف أن قائمة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999 تضم بدورها 4 من لاعبي الوصل هم سهيل المطوع، سيف السويدي، سعيد الكعبي، وعلي صالح، ويشارك الأخير مع الفريق الأول للفهود منذ الموسم قبل الماضي.

في المقابل، استبعد الوصل نحو 9 لاعبين من قائمة الفريق للموسم الجديد، من بينهم مجموعة تم وضعهم على لائحة الانتقالات، وضمت القائمة أحمد الشامسي المعار لفريق نادي الإمارات، ياسر سالم، حسن زهران، راشد الهاجري، حسن أمين، محمد خلفان، مروان الخديم «حارس مرمى»، خالد طارق بشير، جمعه مال الله لاعب فريق الرديف.

وتدرس إدارة الوصل العروض المقدمة لعدد من لاعبي الفريق الأول المرتبطين بعقود مع النادي، أمثال حسن زهران، حيث من المتوقع أن يعقد الأخير اجتماعاً مع إدارة النادي عقب وصوله من إجازته السنوية، وجدد الوصل تعاقده مع زهران المنتقل لصفوف الأصفر من الظفرة في 2014، في ديسمبر الماضي لثلاث سنوات جديدة، في المقابل يستمر عقد المهاجم راشد الهاجري الذي عانى من الإصابة الموسم الماضي لموسمين آخرين بعد انتقاله من الشعب مطلع موسم 2016 - 2017 لثلاث مواسم.

ويواصل «الإمبراطور» الذي استهل برنامج التحضيرات بإجراء الفحوص الطبية للاعبين، تدريباته اليومية حتى الثلاثاء المقبل، موعد السفر إلى مدينة ميونيخ الألمانية والتي تحتضن الجزء الأول من برنامج المعسكر الخارجي، والذي يستمر حتى 31 يوليو الحالي، حيث تغادر بعدها بعثة الوصل إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة الجزء الثاني من برنامج التحضيرات، والذي يتضمن أداء ثلاث تجارب ودية قبل العودة في 15 أغسطس المقبل.

وتعاقد الوصل خلال الميركاتو الصيفي مع المدافع سالم العزيزي من العين في صفقة انتقال حر لثلاثة مواسم، ليكون ثاني تعاقدات «الإمبراطور» للموسم الجديد، بعد الأول بالتعاقد مع اللاعب الشاب محمد سرور المنتقل من صفوف الشارقة بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أعقاب توقيعه عقداً لمدة ثلاثة مواسم، وكان الأخير شارك بصورة منتظمة في تدريبات الأصفر نهاية الموسم الماضي، ويستعد الوصل لإكمال ملف الأجانب بلاعب رابع بديلاً للبرازيلي سيرجينهو.