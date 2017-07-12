«الأبيض الأولمبي» يواصل التحضيرات ولبنان يتعادل مع «الأخضر»

معتصم عبد الله (دبي)

تقف منتخبات المجموعة الرابعة لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، والتي تضم منتخبات الإمارات، أوزبكستان، لبنان، نيبال، على خط الانطلاق قبل انطلاقة مشوار التصفيات السبت المقبل بلقاء الأبيض الأولمبي أمام ومنتخب نيبال في السادسة و25 دقيقة على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، وأوزبكستان ولبنان في التاسعة والربع من مساء ذات اليوم في الجولة الأولى.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويواصل منتخبنا برنامج تحضيراته لانطلاقة مشوار البطولة بأداء حصص تدريبية يومية على ملعب القطارة وسط معنويات عالية للاعبين في أعقاب الفوز على طاجيكستان 2-1 في التجربة الودية الأخيرة، وكان «الأبيض» خاض ثلاث مباريات تحت إشراف مدربه الحالي حسن العبدولي أمام منتخب البحرين في دبي، وانتهت بالفوز 3-2، وتعادل في المباراتين الثانية والثالثة أمام المنتخب السعودي 1-1 و2-2 في معسكره الخارجي بالرياض.

في المقابل بدأت منتخبات المجموعة في دخول أجواء التصفيات بوصول بعثة المنتخب الأوزبكي إلى العين أمس، والتي ضمت 22 لاعباً بجانب الجهازين الفني والإداري، الذي يقوده المدرب رافشان ايكسادروف، وأنهى الأخير تحضيراته بالمشاركة في بطولة دولية بالدوحة، خاض خلالها أربع مباريات بالتفوق على منتخب قيرغيزستان 2- 0 و1-0، ومباراتين أمام قطر فاز في الأولى 1-0 وتعادل في الثانية 1-1.

بدوره، فرض المنتخب اللبناني التعادل السلبي على مضيفه المنتخب السعودي الاثنين الماضي في الودية الأولى التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» بالعاصمة الرياض، وألتقى منتخب «الأرز» مضيفه «الأخضر» في مباراة ودية ثانية، أقيمت في وقت متأخر من مساء الأمس على ذات الملعب، قبل وصوله المرتقب إلى العين والمقرر اليوم الخميس.

وعمد الصربي ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان الأولمبي إلى إغلاق التجربتين الوديتين أمام مضيفه السعودي لتوفير التركيز المطلوب للاعبين، وخاض منتخب لبنان معسكراً قصيراً في بيروت قبل وصوله إلى السعودية أدى خلالها أربعة تدريبات على ملعب بيروت البلدي، والتقى المنتخب قبل نحو شهرين نظيره البحريني مرتين ودياً في المنامة حسمتا بالتعادل 0-1 و1-1 على التوالي.

من جهته، حقق منتخب نيبال والذي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء الأبيض السبت المقبل، فوزاً معنوياً مهماً أمام ضيفه منتخب بنجلاديش 1-0 أمس الأول، قبل الالتحاق ببقية منتخبات المجموعة الرابعة في التصفيات، ومثل الفوز على بنجلاديش ودياً التجربة الأولى لمنتخب نيبال تحت قيادة مدربه الجديد راجو كاجي والذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للمدرب السابق.