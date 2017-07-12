جائزة الإبداع الرياضي تستعرض عملية الترشح وندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)

عقدت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعها الدوري برئاسة موزة المري أمين عام الجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، وأعضاء فرق العمل. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على سير عملية الترشح واستلام ملفات المتقدمين للفوز بفئات الدورة التاسعة، وتم الاطلاع على أعداد المتقدمين وتوزيعهم جغرافياً حسب الدول العربية، وتفاعل المؤسسات والمنظمات والاتحادات الرياضية محلياً وعربياً ودولياً مع دعوات المشاركة بالجائزة وتسليم ملفاتهم ضمن الفترة المحددة، والتي بدأت في الأول من أبريل الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، والتي تتضمن إنجازاتهم التي تحققت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017.

وعبرت موزة المري عن سعادتها بالتفاعل الذي وجدته دعوة الجائزة واستلام العديد من ملفات الترشح محلياً وعربياً ودولياً، وأكدت أن مكانة الجائزة الرائدة على المستوى العالمي من خلال عضويتها في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والأثر الكبير الذي أضافته لحركة تطوير القطاع الرياضي محلياً وعربياً ودولياً، ساهما بزيادة الإقبال على المشاركة فيها والتنافس لنيل شرف الفوز بها، كما ساهمت خطة التواصل مع المؤسسات الرياضية المحلية والعربية والدولية والزيارات التي قام بها فريق عمل الجائزة للمؤسسات الرياضية المحلية، وتوفير حلول ذكية للتسجيل وتقديم ملفات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة وكذلك عبر التطبيق الذكي للجائزة، في تيسير عملية التسجيل واختصار الوقت والجهد، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على عملية التقديم.

كما أكدت أمين عام الجائزة أن مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، يحرص على متابعة عمل لجان الجائزة وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، والبرامج التي تتضمنها خطط عمل اللجان، كما يوجه بدعم العمل لتحقيق أهداف الجائزة. وتم في الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة دبي الدولية (الثالثة عشرة) والمقرر تنظيمها في الأول من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة قيادات وصناع قرار وشخصيات رياضية محلية وعربية ودولية. وتواصل الأمانة العامة استلام ملفات الرياضيين والأفراد والفرق والمؤسسات من أصحاب الإنجازات الراغبين بالتنافس للفوز بفئات الدورة التاسعة للجائزة، وبذلك فإن أمام القطاع الرياضي 50 يوماً فقط لتقديم وتسليم الملفات للراغبين في المنافسة على إحدى فئات الجائزة الفردية أو الجماعية أو المؤسسية ضمن فئات الإبداع الرياضي.