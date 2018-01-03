%16.7 ارتفاعاً في القيمة السوقية «دبي المالي»

دبي (الاتحاد)

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2017 انخفاضاً بلغت نسبته 4.6% ليبلغ 3370 نقطة مقابل 3531 نقطة في نهاية العام 2016. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 52.9%، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 17.7% ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 6.2%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 26.3% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.9%

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا العام بنسبة 16.7% لتبلغ نحو 394 مليار درهم، مقارنة مع 337.6 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.4% لتبلغ 115.1 مليار درهم خلال هذا العام مقابل 133 مليار درهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 22.1% ليبلغ نحو 82.5 مليار سهم مقارنة مع 105.8 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.9% ليبلغ نحو 1.1 مليون صفقة مقابل 1.3 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 45 مليار درهم، وبنسبة 39.4% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 3.13 مليار درهم، وبنسبة 29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 11.7 مليار درهم وبنسبة 10.3% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 6 مليارات درهم، وبنسبة 5.2%، فقطاع النقل بتداول 4.9 مليار درهم وبنسبة 4.3%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 4.5 مليار درهم وبنسبة 4%، فقطاع الاتصالات بتداول 4.49 مليار درهم وبنسبة 3.9%، وقطاع التأمين بتداول مقداره 4.43 مليار درهم، وبنسبة 3.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 42.9 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 50.2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم، خلال نفس الفترة نحو 51.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا العام نحو 1.2 مليار درهم.