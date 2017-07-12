خوان غويتيسولو الطائر المتوحِّد

يعتبر الكاتب والمفكر الإسباني الكبير خوان غويتيسولو (1931 - 2017) الذي رحل عن عالمنا في الرابع من شهر يونيو الفائت، بمدينة مراكش المغربية، التي أحبها وعاش فيها جل حياته، ودفن في مدينة العرائش جوار قبر صديقه الكاتب الفرنسي جان جينيه الذي أثر به كثيراً وأول من قاده إلى هناك، أكبر وأهم كاتب إسباني بعد ثربانتس مؤلف «دون كيخوته» الخالدة، وهو نفسه كان يؤكد دائماً أنه تلميذ نجيب لسلفه هذا.
غويتيسولو واحد من أعلى وأقوى الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية العليا والتي تبلور وتتخذ مواقف حقيقية وشجاعة بلا هوادة ولا مراءاة أو مجاملة لأي حسابات شخصية، إنه ممن ينطبق عليهم القول تماماً بأنهم لا يخشون في قول الحق لومة لائم، ابتداءً بتعاونه مع الوطنيين الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي وإيوائهم في بيته بباريس وهو اللاجئ إليها هرباً من دكتاتورية فرانكو، كذلك وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية وما كتبه عن البوسنة وسراييفو وعن الشيشان والعراق وقيادته لحملة اعتبار «ساحة جامع الفنا» بمراكش تراثاً للإنسانية من قبل «اليونسكو»، وتحشيده المواقف ضد دكتاتورية بينوشيه في تشيلي التي راح ضحيتها بعض أصدقائه من المثقفين، ورفضه لجائزة القذافي.. وغيرها.
ميراث ثري
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نال غويتيسولو أكثر من عشرين جائزة، آخرها وأكبرها جائزة ثربانتس عام 2014 على الرغم من تردد الكثير من مؤسسات الجوائز بمنحها له، بما فيها نوبل، خشية من رفضه لها، لمعرفة الجميع بمبدئيته وحساسيته العالية واصطفافه إلى جانب قضايا الحرية والمهمشين والمهاجرين والشعوب المضطهَدَة ومناوئاً لشتى أنواع السلطات، وراديكاليته في المواقف الصريحة.
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