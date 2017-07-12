سبعينية تقر بقتل أزواجها الأربعة

أ ف ب

اعترفت يابانية، في السبعين تمثل راهنا أمام القضاء بتهمة قتل عدد من أزواجها للاستيلاء على ثروتهم خلال الأسبوع الحالي، أنها سممت زوجها الرابع قبل أن تتراجع عن كلامها، على ما ذكرت الصحف.



وأوقفت شيساكو كاكيهي في نوفمبر 2014، بعد وفاة ستة رجال تعرفت عليهم بطريقة غامضة من بينهم أربعة أزواج. ومع وفاة هؤلاء، ورثت هذه المرأة بحسب الصحف، ما مجموعه 7,7 ملايين يورو على شكل بوالص تأمين وممتلكات عقارية ووادئع مصرفية. إلا أنها خسرت جزءا كبيرا من ثروتها هذه بسبب استثمارات مالية غير مناسبة.



وبدأت محاكمتها نهاية يونيو في كيوتو بتهمة قتل ثلاثة من أزواجها ومحاولة قتل رابع بواسطة "السيانور". وكان محاموها يؤكدون أنها غير مذنبة إلا أن المتهمة فاجأت القضاة معترفة بأنها قتلت زوجها الرابع والأخير في العام 2013.



وقالت "لقد تحينت الفرصة المناسبة"، موضحة أن "المال" كان دافعها إلى ارتكاب الجريمة، على ما أوردت الصحف المحلية. إلا أنها عادت على ما يبدو عن اعترافاتها اليوم الأربعاء. وقالت كاكيهي، خلال الإدلاء بإفادتها بحسب صحيفة "ماينيشي"، "لا أذكر ما قلته".

وأظهرت فحوصات طبية العام الماضي أن كاكيهي تعاني من الخرف لكن في مرحلة مبكرة. واعتبرت محكمة كيوتو أن المتهمة أهل بالمثول أمامها.

