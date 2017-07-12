قوة عسكرية تتدخل لإخراج فيل من البحر

أ ف ب

أنقذت القوات البحرية السريلانكية بأعجوبة فيلا يتخبط في البحر جرفه التيار، بحسب ما أعلن الناطق باسمها.



واستغرق الأمر ما لا يقل عن 12 ساعة للعناصر لإنقاذ الحيوان الذي كان يتخبط في المياه على بعد 8 كيلومترات من ساحل هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. وقد أظهرته الصور وهو يبقي خطمه فوق المياه ليتنفس.



ومد له غطاسون بمساعدة خبراء في الثروة الحيوانية حبالا حول جسمه وسحبوه إلى الشاطئ حيث أطلق.



وصرح الناطق باسم القوات البحرية شاميندا والاكولوغ أن التيار جرف الفيل على ما يبدو عندما كان يتنقل في بحيرة كوكيلاي الشاطئية (شمال شرق سريلانكا).

وأوضح والاكولوغ أن الفيلة "تسبح عادة في مياه قليلة العمق لتختصر الطريق"، مشيرا إلى أن هذا الفيل "نجا بأعجوبة".





