فيديو.. "ديسباسيتو" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!

الاتحاد نت

بعد "غانغام ستايل" و"ماكارينا"، هذه أغنية أخرى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بتفاعل كبير من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

يتعلق الأمر بأغنية "ديسباسيتو" التي تلقفها الناس بكثير من التفاعل والحماس حتى من الجماهير التي لا تفهم اللغة الإسبانية التي كتبت كلمات الأغنية بها.

تعني كلمة "ديسباسيتو" بالإسبانية "ببطئ"، وهي عنوان أغنية للبورتوريكي لويس فونسي أطلقت في يناير 2017. ولاقت الأغنية رواجاً إضافياً بعد أن أنتجت منها نسخة أخرى شارك فيها المغني الشاب جستن بيبر.

ومن نتائج هذا التفاعل العالمي مع أغنية "ديسباسيتو" انتشار مقاطع تستخدم ألحان الأغنية المميزة مع كلمات من لغات أخرى.

لكن رقصة الطفلة الفيليبينية نينا غوريرو مثل أحد أطرف التفاعلات مع الأغنية. فقد ظهرت الطفلة وهي ترقص في أماكن مختلفة كلّما سمعت الأغنية، وكأنها لا تستطيع التحكم في نفسها.